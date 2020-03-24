Олимпийская чемпионка Дьяченко рассказала, как заставить себя заниматься спортом дома

Жители разных стран переходят на удаленную работу и стараются ограничить социальные контакты из-за распространения коронавируса, а фитнес-центры и бассейны закрывают свои двери для посетителей. Российская фехтовальщица-саблистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире Екатерина Дьяченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, как поддерживать себя в форме, когда за окном — пандемия, а рядом с рабочим местом — холодильник.

Ранее стало известно, что правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса решило запретить доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях. Эти ограничения начнут действовать с 26 марта.

Олимпийская чемпионка Екатерина Дьяченко отметила: теперь тренировки можно проводить дома. Правда, некоторым спортсменам это будет даваться сложно.

«Можно проводить тренировки на открытом воздухе, какие-то занятия — в домашних условиях. Конечно, фехтовальщику очень сложно вне зала как-то поддерживать себя в специальной подготовке. Будет тяжело некоторым спортсменам: пловцу тоже сложно поддержать себя чисто домашними упражнениями. Наверное, только шахматистам повезло, потому что доска с собой — можно и дома потренироваться. А вот всем остальным, кому требуются специальные условия, — конечно, в данный момент просто тяжело во всех отношениях», — сказала спортсменка.

Олимпийская чемпионка также дала несколько советов, как заставить себя заниматься спортом дома.

«Вы знаете, рядом с холодильником можно повесить зеркало и смотреть на себя. Это такой совет-шутка. На самом деле, если вы знаете, к чему вы идете, зачем вы поддерживаете себя в форме, для чего вы это делаете, я думаю, найти мотивацию не сложно. Главное — понять, для чего», — сказала Екатерина Дьяченко.

По словам спортсменки, самое важное — видеть перед собой поставленную цель.

«А в плане занятий дома, [стоит] помнить, что физические упражнения повышают настроение. Можно проверить на себе: позаниматься и почувствовать это. По крайней мере, у меня [это] стопроцентно работает: если я день провожу как-то активно: либо на улице, либо я позанималась йогой дома, — я себя совершенно по-другому чувствую. Поэтому я рекомендую попробовать и сравнить свои ощущения без занятий спортом и с занятиями», — резюмировала спортсменка.

Ранее Екатерина Дьяченко прокомментировала перенос летних Олимпийских игр в Токио на 2020 год из-за коронавируса. Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах решили, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года. При этом олимпийский огонь останется в Японии, а Игры сохранят свое название: «Токио-2020».

Власти Китая в конце 2019 года сообщили о вспышке заболевания, вызванного неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что болезнь вызывает новый тип коронавируса. После того, как инфекция стала распространяться в других странах, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией COVID-19. По последним данным, общее число заболевших по всему миру составило 335 тысяч. В России зарегистрированы 495 случаев.