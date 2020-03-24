Генсек ООН заявил, что борьба с коронавирусом потребует беспрецедентных мер

Москва, 24 марта. Борьба с распространением коронавирусной инфекции потребует беспрецедентных мер. Об этом говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерреша лидерам G20.

По его словам, для того, чтобы решить эту проблему, нужно разработать план «военного времени». Соответствующее письмо было направлено лидерам «Большой двадцатки» в понедельник.

«COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше — плана «военного времени» во времена гуманитарного кризиса. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса», — указывается в письме.

По словам Гутерреша, это продемонстрировало бы «солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. Также большое число заболевших во Франции, Испании, Германии.

Многие эксперты и политологи сходятся во мнении, что коронавирус является разработкой США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин считает, что коронавирусная инфекция была разработана американскими учеными еще пять лет назад. Вирус был создан в США в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик, который называют секретной лабораторией Пентагона.