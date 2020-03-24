Генсек ООН призвал G20 создать механизм совместного сдерживания коронавируса

Нью-Йорк, 24 марта. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран G20 создать под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса. Соответствующее письмо он направил главам стран G20.

«Я призываю лидеров G20 создать механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для совместного сдерживания [коронавируса]», ― говорится в письме.

Гутерриш отметил, что такой механизм усилит глобальные ответные меры и предоставит странам больше возможностей, чтобы остановить распространение заболевания в мире. Кроме того, создание такого органа расширит научное сотрудничество между государствами для поиска вакцины и методов лечения.

Ранее стало известно, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме. Участие в саммите примет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. За последние сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах, что на 14 меньше, чем днем ранее. Всего в РФ выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.

Ранее врач Александр Мясников оценил ситуацию с распространением коронавируса. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.