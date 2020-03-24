Донбасс сегодня: пожар уничтожил склад сил ООС, медики ВСУ торгуют тестами на коронавирус

Донбасс, 24 марта. Украинские силовики средствами дезинфекции для техники уничтожают поля в зоне ООС. Военнослужащие ВСУ торгуют спецпропусками для проезда в общественном транспорте. Главврач военного госпиталя на Украине сбыл в аптеки тест-системы на коронавирус. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Луганской Народной Республике обстрелян поселок Голубовское. Территорию Донецкой Народной Республики обстреляли пять раз в течение суток. В зону обстрелов вошли Горловка, Жабичево и Донецк. Вооруженные силы Украины открывали огонь из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По факту ранения ребенка в Горловке, которое произошло 23 марта, Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело. Ребенок 2007 года рождения получил контузию после попадания снаряда гранатомета в окно квартиры.

Украинские силовики продают спецпропуска гражданским

Введение карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса на Украине привело к возникновению очередной коррупционной схемы в рядах ВСУ, рассказали в Народной милиции ЛНР. Военнослужащим украинских подразделений выдают спецпропуска для беспрепятственного проезда в общественном транспорте в зоне силовой операции.

Однако предприимчивые «защитники» умудрились выстроить схему незаконного заработка на продаже пропусков гражданским лицам, которым запрещено на период карантина пользоваться транспортом. Источник с украинской территории рассказал, что сумма оплаты для получения такого спецпропуска от военных гражданским составляет от 500 до 1000 гривен. Гражданское население вынуждено пользоваться незаконной услугой, а прибыль с продажи присваивается офицерским составом армии.

Тесты на коронавирус, предназначенные для ВСУ, попали в аптеки

В аптечных торговых точках Северодонецка Луганской области появились тесты по выявлению коронавируса. На продажу в аптеки их направил начальник военного госпиталя города, рассказали в Народной милиции ЛНР. Тест-системы были направлены государством в военный госпиталь для раннего выявления признаков заболевания у военнослужащих украинских подразделений в зоне силовой операции.

Начальник 59-го военного госпиталя подполковник Телефаненко направил для реализации 600 экспресс-тестов в аптеки, еще часть досталась медперсоналу. Информацией заинтересовались в Службе безопасности Украины, которая сейчас осуществляет сбор материалов по выявленному факту.

Армия Киева отравляет сельхозугодья в зоне ООС

В Народной милиции ДНР сообщают о том, что мирные жители Волновахи Донецкой области жалуются на то, что дезинфицирующие средства, используемые армией, отравляют местные сельскохозяйственные поля. Земля после обработки на ней военной техники покрылась неизвестным белым налетом.

Дезинфекцию техники в этом районе проводят военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады. Местные жители пытались задавать вопросы командованию, но ответов не дождались. Теперь инициативная группа жителей Волновахи написала жалобу в военно-гражданскую администрацию города.

Пожар в военной части ВСУ скрыл доказательства хищений со складов

В Народной милиции ДНР рассказали о новых хищениях в украинской армии. Военнослужащие списывают на пожары многочисленные недостачи военного имущества. Так, вблизи села Старогнатовка Донецкой области бойцы из 128-й бригады ВСУ в ожидании инвентаризационной проверки собственноручно подожгли склад. Он сгорел, на пожар списаны недостачи материальных средств на сумму 100 тысяч гривен. Огнем также уничтожены запчасти к вооружению и технике на сумму около 2 миллионов гривен. В итоговой справке по результатам разбирательства указана надуманная причина пожара — замыкание в проводке.