Лавров обсудил с главой МИД Ирана борьбу с эпидемией коронавируса

Москва, 24 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Обсуждены вопросы, связанные с коронавирусной пандемией. Дана высокая оценка двустороннему сотрудничеству в противодействии этому глобальному вызову. «Сверены часы» по соответствующим мерам и инициативам на площадках международных организаций, включая ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров Сергей Лавров подтвердил намерение российской стороны развивать торгово-экономические отношения двух стран.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В Иране зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибло около двух тысяч человек. За минувшие сутки выявлено более 1,7 тысяч заболевших.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.