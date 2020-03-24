ФСБ рассказала подробности предотвращения теракта в Уфе

Уфа, 24 марта. ФСБ России предотвратила крупный теракт в Уфе. Сотрудники УФСБ по Башкирии остановили для проверки машину Toyota, за рулем которой находился уроженец одной из стран Средней Азии.

В ответ на требование предъявить документы мужчина открыл по правоохранителям огонь из пистолета Макарова. Ответным огнем сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста. Пострадавших со стороны силовиков не оказалось.

«В автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство в снаряженном состоянии с поражающими элементами, пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Устройство массой около 4 килограммов уничтожено на месте взрывотехниками», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ликвидированный преступник был членом террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) и готовился совершить теракт в Уфе. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного ношения огнестрельного оружия.

Отметим, что накануне также стало известно о предотвращенном теракте в Кабардино-Балкарии. Информацию о подготовке теракта сотрудники ФСБ получили утром 23 марта. По месту жительства одного из подозреваемых был проведен обыск. В доме преступника нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты к СВУ.

Установив местоположение боевиков, сотрудники ФСБ начали операцию по задержанию, однако преступники оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. На месте перестрелки сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами, травматические пистолеты, боеприпасы к ним и одно самодельное взрывное устройство.

1 Организация запрещена на территории РФ.