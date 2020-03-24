Силы Минобороны и МЧС привлекут к вывозу россиян из-за границы

Москва, 24 марта. Силы и средства Министерства обороны России и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий могут привлечь к вывозу россиян из-за границы. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба в понедельник, опубликованных на сайте кабмина.

Минтранс должен вместе с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины и украинцев из России железнодорожным транспортом. Для эвакуации россиян из Египта планируют привлечь авиакомпанию «Белавиа» в счет ее задолженности перед Москвой за аэронавигационные услуги.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Ростеху оценить готовность аэропорта «Жуковский» к приему рейсов из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом. Также поручено оценить потребность в деньгах для организации соответствующей работы. О результатах необходимо будет доложить правительству не позднее 24 марта.

Число зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. На сегодняшний день в мире инфицировано свыше 400 тысяч человек, более 17 тысяч человек скончались от инфекции.

Российские власти предприняли ряд мер для недопущения распространения инфекции в стране. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты театры и музеи.