Кишинев, 24 марта. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Молдавии увеличилось до 125 человек. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Молдавии подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.