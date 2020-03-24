Власти Сирии объявили о введении комендантского часа в связи с коронавирусом

Москва, 24 марта. Комендантский час будет введен в Сирии с 25 марта в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. О решении правительства страны сообщило государственное телевидение Сирии.

Особый режим будет действовать с 18.00 до 6.00.

«Правительственная группа, занимающаяся мерами по борьбе с коронавирусом, устанавливает комендантский час в Сирийской Арабской Республике с 18.00 вечера до 06.00 утра с завтрашнего дня, среды 25 марта 2020 года», — передает телеканал Al-Ikhbariya.

Накануне в САР был выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа. Сирийские власти уже сообщали о приостановке работы общественного транспорта и такси в целях предупреждения распространения инфекции.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в последних числах декабря 2019 года. Первые заболевшие были обнаружены в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, центр эпидемии переместился в Европу.

По одной из версий, в появлении коронавируса SARS-CoV-2 могут быть замешаны США. Политолог Сергей Марков, обратил внимание, что в бывшем американском консульстве в Ухани были обнаружены банки с пометкой «Бактериологическая опасность».