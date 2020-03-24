Турция снова несет потери в Идлибе

Дамаск, 24 марта. Автомобиль турецких военнослужащих подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ) на юге сирийской провинции Идлиб.

По неподтвержденной информации, в результате инцидента, произошедшего в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Сфухон, один военнослужащий турецкой армии получил ранение. Кроме этого, была повреждена одна единица техники.

Инцидент в Сфухоне стал уже второй атакой боевиков на турецких военных за неделю. 19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе.

Россия и Турция с 15 марта проводят совместное патрулирование по трассе Алеппо — Латакия (М4), вдоль которой будет обеспечен коридор безопасности. Решение о патрулировании было принято по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле 5 марта.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирии.