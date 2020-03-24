Голикова поручила организовать вывоз россиян из охваченных коронавирусом стран

Москва, 24 марта. Вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник провела заседание оперативного штаба в связи с эпидемией коронавируса, по итогам которого дала несколько поручений.

Министерству транспорта поручено организовать вывоз россиян из охваченных коронавирусом стран (разрешается использовать для это силы Минобороны РФ, МЧС и Управделами президента), а МИДу — составить списки граждан, которые хотят вернуться в Россию. На вывоз россиян будут выделены средства Резервного фонда правительства РФ.

Вернувшихся россиян из Москвы будут развозить по близлежащим регионам автобусы. Такое поручение дано правительству российской столицы.

Для приема рейсов из иностранных государств предлагается использовать аэропорт Жуковский. В ближайшее время Ростех, Минпромторг, Минтранс и Роспотребнадзор должны будут оценить техническую готовность воздушной гавани для реализации этого плана. Кроме того, Голикова поручила Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с привлечением сил белорусской авиакомпании «Бедавиа» в счет ее задолженности перед РФ.

Напомним, что на сегодняшний день основные очаги коронавирусной инфекции находятся в Китае, Италии, Испании, Иране, Германии и США. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 16 человек выздоровело, 1 умер.

Как сообщает ForPost, еще 6 заболевших было выявлено в Крыму за последнее время. Четверо из них — члены одной семьи, которая вернулась после туристического круиза в ОАЭ. Еще два заразившихся завезли вирус из Литвы и Бельгии. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Крыму 21 марта.