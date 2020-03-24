Санатории в РФ могут переоборудовать в центры изоляции и лечения больных коронавирусом

Москва, 24 марта. Санатории в России могут переоборудовать в центры изоляции и лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение Роспотребнадзор получил от заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кабмина по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, возможность переоборудовать санатории в необходимые центры будут рассматривать Роспотребнадзор совместно с Минздравом России и Фондом социального страхования РФ.

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник провела заседание оперативного штаба в связи с эпидемией коронавируса. Министерству транспорта было поручено организовать вывоз россиян из охваченных коронавирусом стран, а Министерству иностранных дел России — составить списки граждан, которые хотят вернуться на родину.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.