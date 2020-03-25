Паника стала национальной чертой американцев

Соединенные Штаты — страна удивительная и во многом уникальная. С одной стороны, это одно из самых молодых государств на всей планете. С другой стороны, ни одна нация на земле не впитала в себя столько культур, традиций, обычаев и мировоззрений. Однако уже сейчас можно выделить одну очень интересную особенность американского характера — склонность к панике абсолютно в любой ситуации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Массовая истерика

В то время, когда даже возникшая паника в странах Европы достаточно быстро исчезла и большинство наиболее пострадавших стран организованно перешли на карантин, Соединенные Штаты до сих пор лихорадит от массовой истерии населения. Американцы штурмуют супермаркеты, не соблюдают меры карантина и с одержимостью умалишенных запасаются оружием и боеприпасами.

При этом ни усиленные патрули полицейских, ни размещение сил национальной гвардии в крупных городах не способствуют нормализации ситуации и установлению порядка в США. Американцы попросту игнорируют требования властей и в большинстве случаев ведут себя так, словно им лучше знать, что делать в экстремальной ситуации.

Психическое состояние

Причины такого поведения стоит искать не только в менталитете американцев, которые воспитаны в духе крайнего индивидуализма и непогрешимой уверенности в своей правоте, но и в их психическом состоянии. Не секрет, что США являются мировым лидером по количеству диагнозов, в которых фигурирует такое расстройство, как тревожность.

Согласно статистике, более 40% американцев испытывают панические атаки, состояние необоснованной тревожности, чувство небезопасности вплоть до навязчивых идей о том, что им угрожает что-то или кто-то им не ведомый. Причем данное положение дел сложилось далеко не вчера.

Старшее поколение очень хорошо помнит, как в период карибского кризиса американцы бросали свои дома и семьями уезжали на север, прочь от эпицентра противостояния. Причем в это же время уже несколько лет у границ СССР стояли американские ядерные ракеты, но паники среди советского населения не было в принципе, хотя слухи об угрозе ходили достаточно активно. Более того, именно панические настроения заставляли рядовых американцев тратить свои сбережения на постройку бомбоубежищ и настоящих бункеров на заднем дворе своего дома.

«Война миров»

Еще один примечательный случай произошел в США в 1971 году, когда из-за заранее объявленной проверки федеральной системы оповещения о ядерном ударе многие американцы бросились спасаться любым доступным им способом. Властям потребовалось достаточно много усилий, чтобы убедить запаниковавших граждан в том, что это была всего лишь учебная тревога.

Порой ситуация доходила до абсурда. Например, в 1938 году транслировался радио-спектакль по фантастическому роману «Война миров». Несмотря на то, что события произведения не имели никаких пересечений с реальными событиями, актеры оказались настолько убедительны, что многие услышавшие передачу американцы поддались паническим настроениям и начали лихорадочно искать способы спастись от «инопланетных захватчиков».

К сожалению, причины столь высокого уровня страха американцев и их склонности к немотивированной панике остаются загадкой даже для них самих.