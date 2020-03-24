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Аналитики рассказали, чем обернулась попытка Эр-Рияда «наказать» Москву на нефтяном рынке

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Аналитики рассказали, чем обернулась попытка Эр-Рияда «наказать» Москву на нефтяном рынке

Москва, 24 марта. Положение России на нефтяном рынке намного выгоднее, чем Саудовской Аравии, следует из ежедневного обзора швейцарской банковской группы Julius Baer. По мнению экспертов, Москва лучше подготовлена к периоду низких цен на черное золото, нежели Эр-Рияд.

Аналитики, говоря о позициях России и Саудовской Аравии на рынке нефти, отметили, что нынешняя обстановка более болезненна для королевства. Дело в том, что Саудовская Аравия может ликвидировать бюджетный дефицит только при ценах на нефть выше 80 долларов за баррель, в то время как для России безубыточная стоимость сырья составляет 43 доллара за баррель, отметили швейцарские аналитики.

Аналитики рассказали, чем обернулась попытка Эр-Рияда «наказать» Москву на нефтяном рынке

Они не исключили, что Эр-Рияд ждет дефицит бюджета, который может достичь 20% ВВП и королевству придется использовать золотовалютные резервы, чтобы противостоять в этой ценовой войне. При этом российские резервы в 580 млрд долларов позволят ей закрыть дыры в бюджете, отметили в Julius Baer. Более того, как заявили эксперты, у России есть дополнительное преимущество — плавающая валюта.

Швейцарские аналитики рассказали, чем попытка Саудовской Аравии «наказать» Россию обернулась для королевства на нефтяном рынке. 

«Таким образом, на наш взгляд, у России имеются ресурсы, чтобы дольше выдержать низкие цены на нефть, однако нынешнюю ситуацию нельзя считать приемлемой ни для одной из двух стран», — констатировали аналитики.

Обвал цен на нефтяном рынке произошел в ночь на 9 марта после провальных переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Участники встречи не смогли договориться о дополнительном снижении добычи нефти из-за падения спроса на ресурс из-за коронавируса.

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