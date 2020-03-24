Премьер Индии объявил о введении режима полной изоляции из-за коронавируса

Нью-Дели, 24 марта. Власти Индии из-за эпидемии коронавируса ввели режим общенациональной изоляции, который предусматривает закрытие границ между регионами страны. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Общенациональная блокировка будет действовать с 25 марта в течение 21 дня. Каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома​​​. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — пояснил Моди.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира. В Индии зарегистрировано 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.