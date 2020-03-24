МИД Ливии осудил преступления боевиков ПНС против ливийцев в Каср бен Гашире и Тархуне

Тобрук, 24 марта. Обстрелы террористами вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии жилых кварталов в районах Каср бен Гашира и Тархуны, совершенные в ночь с 23 на 24 марта, являются преступлением против мирного ливийского населения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Восточного правительства Ливии.

Соответствующий документ был опубликован на официальной странице ведомства в соцсети Facebook. Также в МИД Восточного правительства Ливии осудили очередную провокацию со стороны бандитов оккупационного режима Файеза Сарраджа, направленную против невинных людей, проживающих в этих населенных пунктах. По словам представителей внешнеполитического ведомства североафриканского государства, подобные действия противоречат ценностям морали, а также нарушают международное право и международное гуманитарное право.

МИД ливийского правительства в Тобруке призвал международное сообщество и прежде всего членов Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) обратить внимание на очередное преступление, совершенное боевиками марионеточного «правительства» в Триполи. Дипломаты считают необходимым осудить этот поступок, а также заняться расформированием всех незаконных вооруженных группировок ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов ПНС, которые обстреливают позиции военнослужащих ЛНА, а также жилые кварталы на окраинах ливийской столицы и в близлежащих населенных пунктах. Так в результате недавнего обстрела джихадистов Файеза Сарраджа погибли двое невинных людей в городе Каср бен Гашир.