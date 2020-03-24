В Сети появилось видео прибывшего в Киев из Риги «зараженного» поезда

Киев, 24 марта. На просторах Интернета появилось видео с киевского вокзала, куда прибыл поезд из Риги с якобы зараженными коронавирусной инфекцией.

В украинской прессе распространились сообщения о том, что в поезде едет большое количество людей с высокой температурой. В социальных сетях появились слухи, что среди пассажиров были те, кто уже болел коронавирусом.

На ролике, опубликованном интернет-изданием «Страна.ua», видна работа сотрудников медицинских служб, встречавших поезд. Он простоял на перроне несколько часов, прежде чем пассажиров стали выпускать из вагона.

Один из пассажиров сообщил, что всего в поезде было около 700 человек. По его словам, медики проверили состояние здоровья прибывших, а потом отпустили их.

Другой мужчина заявил, что врачи померили температуру и провели экспресс-тесты на коронавирус тем, у кого были признаки заболевания.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что ни у кого из пассажиров не подтвердилась коронавирусная инфекция.

На Украине коронавирусная инфекция была выявлена у 97 человек, три человека скончались от вируса. В связи с пандемией коронавируса в стране введен карантин до 3 апреля.