ЦБ РФ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Москва, 24 марта. Центральный банк России выпустил рекомендацию, в которой призывает все финансовые организации реструктуризировать кредиты, выданные малому бизнесу или самозанятому населению, если положение заемщика ухудшилось из-за коронавируса.

«Данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем», — отмечает регулятор.

Соответствующие уведомления ЦБ направил во все российские банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.