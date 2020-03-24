Путин посетил больницу в Коммунарке. События дня. ФАН-ТВ

Собянин озвучил идеи по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор озвучил новые сводки по коронавирусу в России. За последние сутки в нашей стране появились еще 57 зараженных. Почти половина (а именно 28) из них зафиксированы в Москве. Еще пятеро — в Петербурге. Остальные пациенты распределились между 12 регионами. Теперь общее число пациентов с коронавирусом в России вплотную подошло к 500 (495). К слову, сегодня новых случаев на 14 меньше, чем было накануне. И все же инфекция расходится стремительно, о чем сегодня говорит и мэр Москвы Сергей Собянин. В нашей столице, напомним, введен домашний карантин для всех пожилых людей. И, по мнению Собянина, такие меры прямо сейчас надо вводить вообще во всех мегаполисах страны:
«Мне кажется, что аналогичную меру нам нужно рекомендовать тем, у кого есть приличная динамика. Мы с [губернатором Московской области] Воробьевым сделали идентичную систему. Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках, как систему. Потому что самая главная проблема у нас теперь будет с ними. <…> Не все регионы понимают. Потому что, ну, он видит, что один заболевший… Дело в том, что объем тестирований очень низкий, и реальной картины и в мире никто не знает», — говорит мэр Москвы.
Кстати, сам президент Владимир Путин сегодня посетил больницу в Коммунарке, где находятся не только пациенты с подозрением на коронавирус, но и те, у кого он уже диагностирован. Глава государства оценил работу врачей и поблагодарил их за тяжелый труд. К слову, до конца этого месяца в нашу страну должны вернуться почти все организованные туристы-россияне. Их число, по оценкам Ростуризма, за минувшую неделю сократилось со 100 000 до 57 000. Большинство едут из Турции, Юго-Восточной Азии, а также из стран Карибского бассейна. В самой России «отпуск» туристов продлится еще на две недели, но уже на карантине.
МОК перенесет Олимпийские игры 2020 года
Не лучшие новости сегодня и у поклонников спорта. Олимпийские игры 2020 года на фоне мировой эпидемии все-таки отложат. На неопределенный срок. Конкретных дат Международный олимпийский комитет (МОК) не назвал, но решил, что турнир пройдет не позднее лета следующего года. К такому выводу пришли японский премьер-министр Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах. Вообще, Олимпиада планировалась с 24 июля по 9 августа, но слухи о ее переносе идут уже несколько месяцев. Еще громче об этом заговорили в последние два дня, когда повременить с играми призвали сборные целого ряда крупных стран: США, Канады, Германии, Австралии и других. Последнее слово было за мировым олимпийским комитетом, и сегодня он его озвучил. Хотя решение угадывалось заранее: несколько отборочных турниров к играм в Токио уже были сорваны, да и сами атлеты готовились к соревнованиям в подвешенном состоянии. Но, вероятно, теперь поработать над своей формой они смогут еще один лишний год.
Россияне назвали важнейшие поправки к конституции
Доступность и качество медицины — важнейшая поправка к конституции, по мнению россиян. Во всяком случае об этом говорят новые данные ВЦИОМ. Социологический центр опросил жителей страны и выяснил, какие пункты они считают наиболее значимыми для закрепления в основном законе стране. К примеру, нововведение о доступной медпомощи одобрили 95% опрошенных. 93% согласились с тезисом, что дети должны стать приоритетом российской госполитики. Замкнул тройку раздел, в котором прописана обязательная индексация социальных выплат. При этом наименее важными (по 47%) россияне посчитали новые полномочия Госдумы и Совета Федерации. Напомним, что закон об изменении конституции уже подписан главой государства. Резонансная поправка о так называемом обнулении президентских сроков, кстати, набрала в опросе 61%. Но все это пока лишь цифры, ведь перемены вступят лишь после всероссийского голосования. По этому случаю российский ЦИК уже запустил специальный портал, где подробно изложен список всех грядущих изменений. Например, самое популярное, по версии ВЦИОМ, поправка о медицине, относится к 72-й статье. Ее суть заключается в том, что субъекты России будут отвечать за доступную и качественную медицину, а не просто за координацию вопросов здравоохранения. Отдать свой голос «за» или «против» пакета поправок россияне смогут 22 апреля.