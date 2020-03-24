Путин посетил больницу в Коммунарке. События дня. ФАН-ТВ

Собянин озвучил идеи по борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор озвучил новые сводки по коронавирусу в России. За последние сутки в нашей стране появились еще 57 зараженных. Почти половина (а именно 28) из них зафиксированы в Москве. Еще пятеро — в Петербурге. Остальные пациенты распределились между 12 регионами. Теперь общее число пациентов с коронавирусом в России вплотную подошло к 500 (495). К слову, сегодня новых случаев на 14 меньше, чем было накануне. И все же инфекция расходится стремительно, о чем сегодня говорит и мэр Москвы Сергей Собянин. В нашей столице, напомним, введен домашний карантин для всех пожилых людей. И, по мнению Собянина, такие меры прямо сейчас надо вводить вообще во всех мегаполисах страны:

«Мне кажется, что аналогичную меру нам нужно рекомендовать тем, у кого есть приличная динамика. Мы с [губернатором Московской области] Воробьевым сделали идентичную систему. Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках, как систему. Потому что самая главная проблема у нас теперь будет с ними. <…> Не все регионы понимают. Потому что, ну, он видит, что один заболевший… Дело в том, что объем тестирований очень низкий, и реальной картины и в мире никто не знает», — говорит мэр Москвы.

Кстати, сам президент Владимир Путин сегодня посетил больницу в Коммунарке, где находятся не только пациенты с подозрением на коронавирус, но и те, у кого он уже диагностирован. Глава государства оценил работу врачей и поблагодарил их за тяжелый труд. К слову, до конца этого месяца в нашу страну должны вернуться почти все организованные туристы-россияне. Их число, по оценкам Ростуризма, за минувшую неделю сократилось со 100 000 до 57 000. Большинство едут из Турции, Юго-Восточной Азии, а также из стран Карибского бассейна. В самой России «отпуск» туристов продлится еще на две недели, но уже на карантине.