Правительство РФ поручило закрыть развлекательные заведения из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Ночные клубы, кинотеатры и прочие развлекательные заведения будут закрыты по всей России. Соответствующее поручение правительство РФ направило региональным властям, документ опубликован на сайте кабмина.

Решение о временных ограничениях было принято по итогам совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — отмечается в документе.

Кроме того, правительство поручило запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях общепита и досуга.

По последним данным, в России 495 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 22 пациента уже выздоровело. За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 57 человек, пятеро побороли заболевание.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив большинство стран мира.

Ряд экспертов предполагает, что в появлении ранее неизвестного коронавируса могут быть замешаны США. Так, политолог Сергей Марков сообщил, что в бывшем американском консульстве в Ухани были обнаружены банки с пометкой «Бактериологическая опасность».