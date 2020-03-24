ВОЗ не исключила превращение США в очаг пандемии коронавируса

Женева, 24 марта. США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса из-за очень быстрого распространения заболевания, заявила спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По данным на 24 марта, в США зафиксировано более 48 тысяч пациентов с коронавирусом, за последние сутки число зараженных увеличилось почти на 5 тысяч. Скончались от коронавируса 588 человек. Харрис не исключила, что США станут очагом пандемии коронавируса.

«Мы фиксируем очень быстрый рост случаев в США, поэтому это возможно», ― заявила спикер ВОЗ.

По последним данным, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались. При этом 40% случаев заболевания коронавирусом приходятся на США, 45% ― на Европу.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. За последние сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах, что на 14 меньше, чем днем ранее. Всего в РФ выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.

Ранее врач Александр Мясников оценил ситуацию с распространением коронавируса. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений и назвал простой способ не заразиться коронавирусом. Врач рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ. По его словам, в основе его расчетов лежит «простая математика», которая позволяет примерно прикинуть сроки завершения пандемии.