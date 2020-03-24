Бородина пожаловалась на панические атаки из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Популярная телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки во время карантина из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение ведущая шоу «Дом-2» опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Бородина опубликовала новую фотографию, сопроводив ее длинным постом на тему коронавируса и карантина. Телеведущая назвала происходящее «днем сурка».

«Вчера вечером накрыла паническая атака, да такая, что справится сложно с ней. Сейчас для них самое оптимальное время», — начала Ксения Бородина.

Она призналась, что не может назвать себя паникером, однако ей не дает покоя «тотальное чувство все держать под контролем». По словам телеведущей, справиться с паническими атаками ей помогают муж и ночные разговоры с подругами.

«Я знаю одно, что все это закончится и все будет хорошо, просто надо подождать», — оптимистично завершила свой пост Бородина.

Фолловеры поддержали телеведущую и дали несколько советов по поводу того, как бороться с паническими атаками.

«Откажись от всех кофеин содержащих напитков», — написала zaira_11_03. «Ксюш, держитесь и спасибо за то, что вы такая сознательная», — поддержала sonnaya_sova1202. «Тяжело в таком напряжении постоянно находиться», — отметила maria_naryshkina. «Для многих сложно проходит длительное нахождение в одном периметре, особенно когда ритм жизни в принципе активный», — пояснила airon_anna2020.

Ранее сообщалось, что российский юморист Евгений Петросян стал коллекционировать шутки о коронавирусе и делиться ими с фанатами. Его коллега Сергей Дроботенко в восторгом отнесся к этой идее и предложил россиянам поучаствовать в веселом флешмобе.