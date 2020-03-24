Китайские журналисты рассказали, как Россия сдерживает Запад от давления на КНР

Пекин, 24 марта. Отказ России от мирового лидерства приведет к тому, что Запад начнет оказывать на Китай колоссальное давление. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Журналисты отметили, что после развала Советского Союза сложилась весьма неустойчивая система однополярного мира, где центром всех главных политических решений являются США. Россия этот подход открыто оспаривает, поэтому Штаты воспринимают ее как своего главного оппонента. По этой причине коллективный Запад оказывает на Москву колоссальное давление, не желая терять власть. Если РФ откажется от своих притязаний, то все это давление придется испытать на себе уже Китаю, отмечает Sohu.

«Страны западного лагеря сосредоточат свое внимание на КНР, они начнут бороться против него так же, как это сегодня делают по отношению к России. Будут вводиться экономические санкции и тому подобные ограничительные меры, а также оказываться давление на соседей Китая», — говорится в материале.

О проблеме системы однополярного мира, которая приводит к вседозволенности и безнаказанности самопровозглашенного «мирового жандарма», президент РФ Владимир Путин говорил еще в 2007 году — во время своей знаменитой «мюнхенской речи». Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты распространили свое национальное право на весь мир, ОБСЕ превратился в инструмент отстаивания интересов группы стран, а НАТО нарушила свои прежние обещания и начала активно расширяться на восток.