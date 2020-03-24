Путин предложил кабмину обсудить меры борьбы с коронавирусом

Москва, 24 марта. Президент РФ Владимир Путин предложил кабмину обсудить дополнительные меры по противодействию коронавирусу на совещании во вторник.

«Предлагаю сегодня пообсуждать и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразными для использования их в складывающейся сегодня обстановке», ― заявил глава государства.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. За последние сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах, что на 14 меньше, чем днем ранее. Всего в РФ выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее во вторник Путин посетил больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. Во время визита национальный лидер надел желтый защитный костюм, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети. Президент РФ отметил высокий уровень организации работы в медицинском центре в Коммунарке. По его словам, персонал больницы трудится «как слаженный механизм». За последние сутки из учреждения были выписаны 70 пациентов, у которых не подтвердился диагноз. По последним данным, в Москве выявлено 290 случаев заражения ранее неизвестной инфекцией, 9 пациентов уже побороли заболевание и выписаны из больниц.