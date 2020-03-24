Ольга Орлова рассказала, чем занималась больше всего во время самоизоляции

Известная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова призналась, что больше всего во время вынужденного простоя из-за профилактики коронавирусной инфекции ей приходилось есть. Поэтому она уже ненавидит самоизоляцию.

Одна из «хозяек» скандального телешоу «Дом-2» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что она думает о тех, кто не «закрывается» в своих стенах после возвращения на родину из-за границы, и есть ли толк сидеть взаперти ровно две недели.

— Ольга, вы ведь недавно вернулись из французского Куршевеля. Как отдохнули?

— Прекрасно.

— И сразу же после этого, как говорится, самоизолировались от всех. Что по этому поводу думаете?

— Я считаю, что кроме медийных людей ни один человек не соблюдает самоизоляцию. Понятно, что люди не ходят на работу, но они все равно выходят на улицу, все равно ходят в магазин, все равно ездят в метро... Поэтому все это отследить за ними, в принципе, невозможно. А вот если медийная личность с известным лицом [окажется на улице во время карантина], и как бы [будет опубликована] любая ее фотография, то ясно — ее репутации швах.

— Не знаю, слышали вы или нет, но есть такая свежая история. Некая дама вернулась в Москву из Италии, но не пожелала самоизолироваться. Пошла в маникюрный салон и там поведала о своей поездке. Сотрудники салона, недолго думая, позвонили в полицию, и женщину в итоге забрали люди в форме.

— У нас сейчас начнется 37-й год!

— Вы это серьезно?

— Ну а как еще? Все будут друг на друга «стучать» и так далее. Хорошо бы, конечно, чтобы каждый человек заботился и о себе, и о других.

Я вам честно скажу — у меня завтра последний день самоизоляции, [потом] я буду и выходить [на улицу] и ездить на работу и сталкиваться с людьми, которые откуда-то тоже возвращаются, но не сидят в самоизоляции.

— Получается, в чем тогда смысл вашей самоизоляции? Это имеете в виду?

— Именно. Вот скажите? Уже давно известно, что если у тебя не случилось никаких проблем [со здоровьем] в первые пять дней, то ты здоров. И вот эти четырнадцать дней — такая достаточно серьезная перестраховка. Потому что вы и сами знаете, как мы все заболеваем ОРВИ или гриппом. Вот с кем-то пообщались, и если через день-два мы не заболели, значит, нас «пронесло».

Так и тут. Вот дают пять дней, а мы сидим четырнадцать. Смысл тогда сидеть эти четырнадцать дней, а потом выйти на улицу и общаться с такими же людьми, которые общаются с другими людьми, и так бесконечно... Это просто вопрос осознанности каждого человека. Вот и все.

— Чем вы занимались больше всего во время своего пребывания взаперти от всех?

— Честно говоря, больше всего я ела. Поэтому просто ненавижу эту самоизоляцию!

— Ого! А как же ваша фигура?

— Ну, фигура пострадала, на самом деле (смеется)...

— Теперь, наверное, усиленно займетесь спортом?

— Нет, я не спортсменка, и спортом заниматься не буду. Просто буду работать, и у меня уже не будет возможности есть столько, сколько дома.

Ранее в своих социальных сетях о том, что они делают во время самоизоляции от общественности, рассказали и другие звезды российского шоу-бизнеса.