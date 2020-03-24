Житель Екатеринбурга убил и расчленил своего друга в Татарстане

Казань, 24 марта. Мужчина убил и частично расчленил своего друга, к которому приехал погостить из Екатеринбурга. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Татарстану.

Кровавое преступление произошло в Набережных Челнах. По версии правоохранителей, убийство было совершено еще в конце 2019 года. К местному жителю приехал приятель из Екатеринбурга. 14 марта мужчины поссорились во время распития спиртных напитков, в результате чего екатеринбуржец убил друга. Он отрезал погибшему ноги и ухо, после чего спрятал тело в ванной, а ампутированные части тела выбросил.

Правоохранители узнали о случившемся и начали расследование 17 марта, когда на свалке отходов была найден упакованный в мешок фрагмент человеческого тела. Полицейские вскрыли квартиру, где произошло преступление и обнаружили, что оба мужчины мертвы.

В данный момент стражи правопорядка устанавливают подробные обстоятельства случившегося.