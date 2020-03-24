Экономист Гончаров заявил, что Зеленский ждет подходящего повода для объявления дефолта

Киев, 24 марта. Правительство Украины и офис Владимира Зеленского ждут подходящего повода, чтобы объявить дефолт по долговым обязательствам, считает украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт отметил, что даже если директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева решится дать денег Украине, Киев все равно объявит дефолт. Дело в том, что Украине в этом году нужно выплатить 169,2 млрд гривен по внешним долгам и 231,5 млрд гривен по внутренним, указал Гончаров.

«Мировая рецессия из-за пандемии коронавируса становится главной причиной резкого падения экономической активности, в т.ч. и на наших украинских рынках – стремительного сокращения как валютной выручки, так и деловой активности, что в свою очередь оказывает мощное давление на потребительские доходы и расходы», — написал экономист в своем профиле в Facebook.

По его словам, украинский лидер и премьер-министр напомнили ему бывших президента Украины Петра Порошенко и главу кабмина Арсения Яценюка, которые «вытягиваются с протянутой рукой» перед директором МВФ. Однако в этот раз, как считает экономист, деньги от фонда являются лишь преддефолтным кредитом.

«Думаю, в ОП и в кабмине ждут только подходящий повод, чтобы объявить дефолт. Причем, не только украинские предприятия, а и местные банки ждут самые тяжелые времена, т.к. уже началась в стране «депозитная лихорадка» по массовому съему гривневых депозитов», — подчеркнул Гончаров.

Более того, надвигающая паника из-за дефолта приближает целый ряд банков и компаний к неизбежному банкротству.