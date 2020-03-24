Песков рассказал о визите Путина в медицинский центр в Коммунарке

Москва, 24 марта. Президент России Владимир Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке, куда направляются пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что во время визита не предпринимались дополнительные меры безопасности.

«Решение принял лично. Поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности», — пояснил Песков.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Путин запечатлен в желтом защитном костюме при посещении больницы в Коммунарке. Медперсонал помог президенту надеть костюм, респиратор и бахилы, передавало Федеральное агентство новостей.

Национальный лидер высоко оценил работу сотрудников медицинского центра. По его словам, деятельность медиков слажена так же, как часовой механизм.

Больница в Коммунарке была сооружена специально для изоляции и лечения пациентов с коронавирусом. На данный момент под наблюдением медиков центра находится 412 человек. За последние сутки из учреждения были выписаны 70 пациентов, у которых не подтвердился диагноз.

По последним данным, в Москве выявлено 290 случаев заражения ранее неизвестной инфекцией, 9 пациентов уже побороли заболевание и выписаны из больниц.