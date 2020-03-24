Олимпийская чемпионка Дьяченко о переносе ОИ-2020: Трагедия для каждого спортсмена

Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Что это означает для спортсменов, которые готовились к соревнованиям, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала российская фехтовальщица-саблистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире Екатерина Дьяченко.

По ее мнению, перенос Олимпийских игр на год иначе как трагедией назвать нельзя. Однако безопасность в данной ситуации — превыше всего.

«Вообще, это своего рода такая маленькая трагедия для каждого спортсмена. Потому что вся подготовка четырехлетняя — она строится на том, чтобы подойти в идеальной форме именно к Олимпийским играм. А тут, получается, она растянулась на пять лет, и совершенно неизвестно, как ты себя будешь чувствовать через год. То есть очень сложно прийти опять на этот пик формы ровно через год. И, вообще, мало ли что может за этот год случиться! Я вообще не представляю, честно, как бы я себя ощущала. Очень, так скажем, обидно за всех спортсменов. Но безопасность, конечно, превыше всего. Все в одинаковых условиях — это единственное, что может как-то успокаивать», — сказала Екатерина Дьяченко в комментарии ФАН.

Спортсменка отметила, что еще не обсуждала новость о переносе Олимпиады с коллегами, однако добавила: «Точно созвонимся и обсудим это еще раз».

Что известно о переносе «Токио-2020»

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. После того, как в мире началось распространение коронавирусной инфекции, а ВОЗ объявила пандемию нового заболевания, крупные спортивные мероприятия по всему миру стали либо отменяться, либо откладываться на более поздние сроки: например, юбилейный чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год.

Вопрос о судьбе соревнований в условиях пандемии встал и перед Международным олимпийским комитетом. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к главе МОК Томасу Баху с предложением о переносе Игр. При этом он подчеркнул, что речи об отмене Олимпиады не идет. Позже стало известно, что Абэ и Бах сошлись во мнении: Олимпиаду нужно переносить.

«Президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что олимпийский огонь останется в Японии. Олимпиада, несмотря на перенос, сохранит свое название: «Токио-2020».

В МОК добавили, что Олимпийские игры «могут стать маяком надежды для мира» в неспокойное время, а олимпийский огонь может стать «светом в конце туннеля, в котором сейчас находится мир».

Напомним, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты выяснили, что заболевание было вызвано коронавирусом нового типа. Вспышка заболевания затронула не только Китай, но и другие страны мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала происходящее пандемией. По последним данным, число заболевших по всему миру составило 335 тысяч. В России зарегистрированы 495 случаев заболевания, из них за последние сутки — 57.