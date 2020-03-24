Глобализм разъединяет. Роман Носиков о мире после пандемии и редком шансе для России

— А где же эта ваша Грета Тунберг? — ехидно интересуется российский пользователь Сети, в которой вот уже неделю с лишним обитает один сплошной коронавирус. — Где коварный и всемогущий Сорос? Где же всесильное, потому что верное, учение либерализма?

Сарказм понятен. Мои соотечественники любят все настоящее. А не любят они то, что называют «фуфлом», — то есть поддельные ценности, фейковых знаменитостей, фальшивых героев, дутые и ненастоящие достижения. Россия — слишком настоящая страна, чтобы ей можно было впарить Илона Маска или Грету Тунберг.

Родина Прохоренко, Филипова и Нурбагандова может себе позволить повышенные запросы на «настоящесть» ко всему на свете. Поэтому исчезновение из информационного поля всего неподлинного и фальшивого не может не радовать русское чувство прекрасного.

Но эта любовь к подлинности иногда мешает нам правильно оценивать явления. Ведь неподлинность — не всегда синоним незначительности. Симулякры зачастую являются частями гораздо больших сущностей — притом вполне настоящих. И наш человек, иронизирующий над вчерашней славой либерализма, Тунберг и Сороса, прошедшей как бы без следа на фоне пандемии, на самом деле не отдает себе отчета, что пандемия — это и есть либерализм, Тунберг и Сорос. Просто они повернулись к человечеству другим своим лицом. Менее симпатичным и гораздо более доходчивым.

В 2015 году в своей статье «Разве вы не видите?» я писал о проблемах, которые испытывает нынешний панамериканский проект глобализации в связи с развитием информационных и логистических технологий. Цитирую:

«Транспорт и Сеть. Они делают мир слишком маленьким, они делают человечество слишком единым. Системы, выстроенные для обеспечения собственных интересов, становятся слишком прозрачными, демонстрируя всем свои не слишком приятные потроха…. Европа и США борются не с пережитками прошлого. Сейчас им для того, чтобы сохранить свое доминирование, нужно остановить прогресс, остановить транспортные потоки, уничтожить свободу информации. Им нужно снова разделить человечество стенами, сковать его границами, ослепить. Лишить языка. Отнять разум. Выхолостить совесть…. Поэтому приходится ловить Сноудена и Ассанжа, запрещать Russia Today, строить стены и топить корабли. И понимать, что все это — бессмысленно. «От ревизии нас может спасти только кража». Положение вещей могла бы спасти только катастрофа планетарного масштаба, глобальная война или эпидемия, которые могли бы отбросить человечество лет на пятьдесят назад в развитии».

Чтобы судить о влиянии экологического движения, либерализма, мировой финансовой олигархии а теперь и эпидемии на процесс глобализации, нужно расставить несколько важных точек над «i».

Люди ошибочно думают, будто глобализация — это синоним объединения. Что в результате глобализации мир должен стать един, а люди — ближе друг другу. Но это обман.

Глобализация может быть очень разной. Даже тот проект, который совсем недавно рассматривался как единственный и безальтернативный, заключался не в объединении человечества, его производственных, научных, философских и творческих сил, а в жестком разделении человечества на ранги, распределение стран и народов по специализациям и сортам.

Иными словами, чтобы стоять, Вавилонская башня должна иметь этажи. Ей необходима четкая структура — фундамент, несущие конструкции и четкая иерархия. В этом мире либеральных свобод у человека на деле остается только одна свобода — свобода подчиняться.

Единство человечества для такого проекта глобализации — это угроза, которую необходимо преодолеть. А для этого требуется решить несколько задач:

1. Закрыть свободный обмен информацией. То, что на наших глазах проделывают с Ассанжем, — отлично вписывается в эту концепцию.

2. Закрыть обмен научными знаниями. Посмотрите на то, что делает сейчас правительство США в отношении компании Huawei.

3. Остановить свободу перемещения людей и грузов по планете — прежде всего, конечно, китайских товаров. Для этого нужно было остановить китайское производство и сорвать проект «Один пояс — один путь» как ключевой элемент альтернативного глобализационного проекта.

Задачи по обвалу производства и логистики решались прежде силами экологических активистов. Но справиться удалось только пандемии коронавируса, которая началась сразу же после того как США фактически проиграли Китаю торговую войну. Цепь этих случайных совпадений еще долго будет давать пищу для размышлений. Но результат налицо.

Вот что пишет о будущем планеты Foreign Policy в статье «Каким будет мир после пандемии коронавируса»:

«Пандемия коронавируса может стать той соломинкой, которая сломает хребет верблюду экономической глобализации. Усиливающаяся экономическая и военная мощь Китая уже привела к тому, что обе ведущие партии в США твердо решили отстранить китайцев от американских высоких технологий и интеллектуальной собственности и попытаться добиться того же от союзников. Усиливается общественное и политическое давление, имеющее целью добиться выполнения целевых показателей по углеродным выбросам. Это может привести к тому, что многие компании откажутся от своих сверхдальних цепочек поставок. COVID-19 вынуждает государства, компании и общества усиливать свой потенциал выживания в условиях продолжительной самоизоляции. В такой ситуации мир вряд ли вернется к идее взаимовыгодной глобализации, которая стала определяющей чертой начала XXI века. Не имея стимулов защищать общие достижения глобальной экономической интеграции, сформированная в XX веке архитектура глобального экономического управления очень быстро атрофируется. Политическим лидерам понадобится колоссальная самодисциплина, чтобы сохранить международное сотрудничество и не сползти в болото геополитического соперничества».

Однако я полагаю, что пандемия не сможет решить проблемы проекта «Многоэтажное человечество», хотя бы в силу того, что и Китай, и Россия подошли к кризису в неплохой форме. Обе страны вполне могут использовать ситуацию для наращивания собственного влияния в мире — в то время как Европа и США продемонстрировали неспособность и нежелание принимать на себя ответственность за преодоление кризиса.

Придет время, и кто-нибудь обязательно снимет фильм про то, как американцы спасали Италию от эпидемии — пока российские вирусологи, ну скажем, насиловали итальянок. Но это будет потом. Сильно потом, когда события немного изгладятся из памяти.

А пока Россия наращивает свое международное влияние. И помешать ей сполна использовать этот редкий шанс может только война.