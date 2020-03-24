Москва, 24 марта. Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал, чем занимается на добровольном карантине из-за коронавируса.

По его словам, группа Little Big в полном составе переехала в загородный дом на время карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы уехали загород. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби – я начал рисовать» – написал Прусикин на своей странице в Instagram.

Кроме того, лидер Little Big пообещал радовать веселым контентом своих фанатов, которые также оказались в самоизоляции из-за коронавируса.

«Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Мы победим любой вирус сообща! Всем миром», — добавил Прусикин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.