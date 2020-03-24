Среди маститых экспертов считается признаком дурного тона критиковать экономику США. Их экономическую модель не принято критиковать даже несмотря на то, что Соединенные Штаты переживают экономические кризисы с завидной регулярностью. Средний класс, который всегда считался опорой страны, исчезает как явление, а печатный станок ФРС приходится включать все чаще и чаще.

Более того, полезно знать, что у США импортирующий тип экономики, то есть американцы приобретают иностранных товаров больше, чем производят и продают за границу сами. Данный баланс поддерживается исключительно тем, что доллар является резервной валютой большинства стран. В случае, если торговые партнеры США потребуют от них рассчитываться за предоставленные им товары в другой валюте или, например, золотом, то доллар превратится в ничем не обеспеченную бумагу.

Однако, в условиях закрытия границ, невозможности проведения «бомбардировок ради мира» и прочих методов, при помощи которых американцы склоняют другие страны к сотрудничеству на их условиях, американское «экономическое чудо» может превратиться в настоящий кошмар.

Не социальное государство

Необходимо понимать, что Соединенные Штаты Америки не являются социальным государством, как бы Вашингтон не пытался убедить в этом собственных граждан. Власти страны представляют интересы исключительно крупного бизнеса. До недавнего времени интересы американских магнатов и простых граждан во многом совпадали, но уже после кризиса 2008 года ситуация изменилась.

Сейчас мы можем видеть ситуацию, когда президент предлагает различные социально-ориентированные инициативы, а Сенат или Палата Представителей блокируют эти меры. Более того, республиканцы и демократы достаточно единодушно работают над тем, чтобы рядовые американцы не получили никакой помощи от государства. Разумеется, делают они это для того, чтобы максимальную помощь от государства получили крупные корпорации.

Тем не менее, несмотря на то, что сверхбогатые американцы находятся в более выгодном положении, чем их бедные соотечественники, все же они напрямую зависят от мировых рынков. А в этой ситуации прогнозы остаются неутешительными. Начиная с января 2020 года фондовые рынки неуклонно снижаются, а в некоторые дни они откровенно падают.

Вследствие того, что капиталистическая система достигла предела своего расширения, бежать даже очень богатым американцам некуда. Но самое обидное для хозяев мировой финансовой системы то, что в условиях закрывающихся границ больше некуда спрятать деньги, чтобы они не подверглись обесцениванию.

США имеют реальные шансы стать главной жертвой COVID-2019 по причине того, что американская экономика не может существовать в условиях даже не полной изоляции, а хотя бы частичного закрытия мировых рынков. Все это происходит потому, что США физически не могут существовать без эксплуатации других стран, без выкачивания из них ресурсов на максимально выгодных для США условиях.