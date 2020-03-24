Миро высмеяла Мадонну, которая назвала коронавирус «великим уравнителем»

Москва, 24 марта. Известный блогер Лена Миро высмеяла популярную американскую певицу Мадонну (Луизу Чикконе), которая назвала коронавирус «великим уравнителем».

По словам поп-звезды, инфекции все равно — богатый ты или бедный, молодой или старый, знаменитый или безвестный. Таким образом, рассуждает Мадонна, коронавирус уравнивает всех людей Земли. Она также процитировала свою песню Human Nature, где была строчка: «Мы все в одной лодке. И если корабль тонет, тонем все мы».

Миро сочла размышления Мадонны бессовестным лицемерием. Она обратила внимание на то, что именно состоятельные люди, привыкшие отдыхать в Европе по несколько раз за год, привезли в Россию коронавирус. И они находятся в заведомо более выгодных условиях, чем обычные граждане.

«Не думаю, что мы с этой сумасшедшей бабкой плывем в одной лодке. Только если мы на «Титанике», где пассажиров первого класса сажали в шлюпки, а остальных заперли в трюме», — пишет блогер на своей странице в «Живом журнале».

Она обратила внимание на то, что «бабка Луиза» может запереться в своем особняке с охраной и прислугой, а также собрать вокруг себя лучших врачей, которым придется бросить действительно больных пациентов. В то же время обычные люди не могут бросить свою работу, запастись продуктами на год и запереться в пятиэтажке.