Москва, 24 марта. Советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, как пожилым людям уберечь себя от вирусных инфекций.

По словам Малеева, если пожилые люди живут вместе с молодыми, которые ходят на работу и могут быть носителями коронавируса, то необходимо носить медицинские маски.

«Выделить им отдельную посуду, проводить дезинфекцию в комнате, есть такие дезары, и ультрафиолетом облучать, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили лекарства свои, чтобы у них не было обострения», ― рассказал Малеев.

Инфекционист отметил, что важно укреплять здоровье россиян в возрасте в качестве профилактики. Малеев подтвердил, что коронавирус может протекать и бессимптомно: без повышения температуры и даже насморка.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.

Ранее Малеев рекомендовал отложить беременность из-за коронавируса. Точное влияние коронавируса на деторождение пока не определено, однако эксперты рекомендуют пока не планировать беременность, отметил врач. Инфекционист не исключил влияние коронавируса на зачатие и семенные железы мужчин.