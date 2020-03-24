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Инфекционист Малеев назвал меры защиты от коронавируса для пожилых

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Инфекционист Малеев назвал меры защиты от коронавируса для пожилых

Москва, 24 марта. Советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, как пожилым людям уберечь себя от вирусных инфекций.

По словам Малеева, если пожилые люди живут вместе с молодыми, которые ходят на работу и могут быть носителями коронавируса, то необходимо носить медицинские маски.

«Выделить им отдельную посуду, проводить дезинфекцию в комнате, есть такие дезары, и ультрафиолетом облучать, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили лекарства свои, чтобы у них не было обострения», ― рассказал Малеев.

Инфекционист отметил, что важно укреплять здоровье россиян в возрасте в качестве профилактики. Малеев подтвердил, что коронавирус может протекать и бессимптомно: без повышения температуры и даже насморка.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.

Ранее Малеев рекомендовал отложить беременность из-за коронавируса. Точное влияние коронавируса на деторождение пока не определено, однако эксперты рекомендуют пока не планировать беременность, отметил врач. Инфекционист не исключил влияние коронавируса на зачатие и семенные железы мужчин.

Инфекционист Малеев назвал меры защиты от коронавируса для пожилых

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