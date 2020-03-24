Главные новости 24 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 24 марта.

Польша закрыла небо для российских транспортных самолетов, направлявшихся в Италию. Пушков назвал подлостью решение Польши не пропускать российские ИЛ-76 в Италию.

Как отмечает специалист, коронавирус имеет отличный от других вирусов способ проникновения в клетки. Инфекционист Бессараб объяснил, как коронавирус проникает в организм.

Итальянцы и русские, проживающие на Апеннинах, рассказали ФАН о своем отношении к помощи России в борьбе с пандемией COVID-19. Жителей Италии поразила помощь России в борьбе с коронавирусом.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил ситуацию с распространением коронавируса. Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах, что на 14 меньше, чем днем ранее. В России зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Звезды российского шоу-бизнеса добровольно поместили себя в домашний карантин. Звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали, чем занимаются на карантине.

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию. Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам.

В Сети появился сервис, с помощью которого можно рассчитать нужное количество туалетной бумаги. В Сети появился сайт, рассчитывающий количество туалетной бумаги для карантина.

В отношении главы профсоюза «Альянс врачей» может быть возбуждено административное дело по факту распространения фейков. МВД проверит главу «Альянса врачей» на распространение фейков после обращения ФАН.

Россиянам в целях предотвращения распространения коронавируса рекомендовали мыть с мылом пластиковую посуду. Роскачество посоветовало россиянам мыть купленные продукты вместе с упаковкой.