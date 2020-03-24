Кедми рассказал, почему США боятся встречи с ВКС РФ в небе над Сирией

Москва, 24 марта. США опасаются возможных столкновений с авиацией ВКС России в небе над Сирией. Об этом заявил военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По его словам, воздушное пространство Сирийской арабской республики находится под полным контролем авиации ВКС РФ.

«Если кто-то хочет поменять ситуацию, ему придется решать вопрос с ВКС России. Не думаю, что кто-то в армии США, особенно на Ближнем Востоке, хочет вступать в конфликт с ними», — пояснил Кедми.

Он также добавил, что страх американских военных перед ВКС РФ подтверждается соблюдением США всех договоренностей на территории Сирии. При этом Пентагон не готов менять данную ситуацию, так как для этого придется провоцировать конфликт с Россией.

«Как сообщают в Министерстве обороны и Генштабе России, американцы абсолютно соблюдают все договоренности, пытаясь избежать любой видимости конфликта», — добавил Кедми.

Стоит отметить, что авиация ВКС РФ принимает участие не только в военных операциях. Так, в феврале 2020 года самолеты ВКС РФ эвакуировали граждан РФ из китайского города Ухань, который был охвачен эпидемией коронавируса. Кроме того, 22 марта в Италию были направлены девяти транспортные самолеты ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.