Киев, 24 марта. Цены на ряд продовольственных товаров резко подскочили на Украине на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах Украины с начала марта возросла цена на гречневую крупу более чем на 50%, на пшено — на 24%, сахар — на 16%.

«Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь», — говорится в сообщении.

В связи с этим АМКУ потребовал от пищевых ретейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, мясо, овощи, муку, сахар, хлеб для выявления нарушений в законодательстве.

На Украине в связи с пандемией коронавируса был введен карантин. Он действует с 17 марта по 3 апреля. Более того, в некоторых регионах Украины, в частности, в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях, Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации. В стране коронавирусная инфекция была выявлена у 97 человек, 3 человека скончались от вируса.