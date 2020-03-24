Суд вынес приговор по делу о превышении чиновниками полномочий в Омске

Омск, 24 марта. Суд вынес приговоры ряду бывших чиновников Омской области. Судебные органы рассматривали уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора области Станислава Гребенщикова, министра строительства Богдана Масана, его зама Евгения Скрудзина и директора государственного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой. Их обвиняли в превышение должностных полномочий. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце 2015 года вышеупомянутые чиновники по предварительному сговору перечислили из бюджета 14,9 миллиона рублей подрядчику, который занимался реконструкцией здания страхового товарищества «Саламандра». Следователям удалось доказать, что они знали о том, что фирма находится в стадии банкротства.

Перевод денежных средств происходил в то время, когда работы на объекте были полностью остановлены. Подрядчик не успел доделать даже ту работу, за которую ранее получил аванс в 40 миллионов рублей. Финансирование велось из федерального бюджета в рамках целевой программы «Культура России 2012-2018 годов».

Рассмотрев данное уголовное дело, суд дал Гребенщикову 2,6 года в колонии общего режима. Масан проведет за решеткой 2 года. Скрудзин и Хорзова получили условное наказание на 2 года и 1,6 года соответственно.