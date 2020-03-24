Путин в защитном костюме проверил больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Москва, 24 марта. Президент России Владимир Путин посетил больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. Во время визита национальный лидер надел желтый защитный костюм, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как медицинский персонал больницы помогает главе государства облачиться в костюм, респиратор и бахилы.

Ранее Путин отметил высокий уровень организации работы в медицинском центре в Коммунарке. По его словам, персонал больницы трудится «как слаженный механизм», передавало Федеральное агентство новостей.

За прошедшие сутки из больницы было выписано 70 пациентов, при этом поступило 29 заболевших. Всего под наблюдением медиков в учреждении находится 412 человек.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 290 случаев заражения коронавирусом нового типа, 9 пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание и выписаны из больниц.

Эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Сейчас в КНР распространение инфекции пошло на спад, эпицентр эпидемии переместился в Европу.