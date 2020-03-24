Онтиков констатировал отсутствие народной поддержки у ПНС Ливии Файеза Сарраджа

Граждане Ливии поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА), а не так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое удерживает под своим контролем менее 10% территории страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков, комментируя заявление главаря ПНС Файеза Сарраджа о том, что у ЛНА нет поддержки среди ливийского народа.

«Защита принципов социального государства и его столицы — это то, за что мы сражаемся во имя Ливии, во имя всех ливийцев, которые отвергают военную диктатуру», — написал главарь ПНС в своем заявлении, опубликованном накануне, 23 марта, на странице ПНС в Facebook.

По словам собеседника ФАН, ключевым фактором, свидетельствующим о том, что только солдаты ливийской армии поддерживаются населением Ливии, является поддержка со стороны местных племен. Он напомнил, что на текущий момент более 90% территории североафриканской страны освобождены от террористов ПНС и контролируются силами фельдмаршала Халифы Хафтара, а без помощи ливийского населения и племен это было бы невозможно.

«Естественно, это заявление совершенно не соответствует объективной реальности. Наверняка есть люди, которые выступают и в поддержку ПНС, но это далеко не весь ливийский народ. Мы прекрасно видим, как складывается обстановка в Ливии, где, напомню, действует племенная система общества. Ливийская национальная армия контролирует большую часть страны, более 90% ее территории, а это означает, что племена поддерживают именно силы фельдмаршала Халифы Хафтара, а не ПНС. Без народной поддержки ливийской армии не удалось бы контролировать ту или иную территорию. То, что говорит Саррадж, — это абсурд. Если бы у него была крайне широкая поддержка ливийского населения и ливийских племен, мы бы с вами видели обратную ситуацию, то есть его вооруженные формирования контролировали бы большую часть североафриканского государства. А так мы видим, что у него [главаря ПНС] складывается не лучшее положение дел, поэтому он и делает подобные голословные заявления», — констатировал аналитик.

Также Онтиков отметил, что главарь марионеточного режима в Триполи всячески пытается придать легитимности своему ближайшему окружению, которое, согласно Схиратским соглашениям, утратило свой мандат еще в январе 2018 года. Он подчеркнул, что в псевдогосударственных структурах ПНС сидят люди из террористической группировки «Братья-мусульмане»1, деятельность которой запрещена в России.

«Файезу Сарраджу попросту необходимо как-то легитимизировать свое присутствие на оккупированных его боевиками территориях. Именно поддержка народа дает легитимность той или иной политической силе. Если этой поддержки нет, то грош цена этому «правительству», узурпированному представителями «Братьев-мусульман», которое нарушило те самые договоренности, а именно Схиратские соглашения. Все это прекрасно понимают», — подытожил Андрей Онтиков.

Таким образом, эксперт подтвердил, что вооруженные формирования ПНС, захватившие ливийскую столицу — Триполи — и ее окрестности, являются обыкновенными бандитами и не располагают народной поддержкой. Они лишь воспользовались сложным положением дел в Ливии, сформировавшимся после событий 2011 года, ради собственных интересов и пытаются выставлять себя в качестве легитимной власти.

Стоит отметить, что сирийские джихадисты-наемники и члены различных преступных группировок ПНС не соблюдают режим прекращения огня, введенный 12 января текущего года, что так же наглядно демонстрирует их истинные цели. Регулярные провокации и совершаемые ими нападки на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара вопреки перемирию свидетельствуют о недоговороспособности окружения Файеза Сарраджа. Все это прямо противоречит тому, о чем говорится в его заявлении на странице в Facebook.

Ливийское население, напротив, только страдает из-за деятельности боевиков ПНС, терроризирующих жителей Триполи и производящих провокационные обстрелы позиций Ливийской национальной армии (ЛНА). Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о гибели нескольких мирных жителей в городе Каср-Бен-Гашир в результате обстрела со стороны наемников Файеза Сарраджа.

В свою очередь командование ЛНА придерживается режима прекращения боевых действий, рассчитывая, несмотря на регулярные попытки террористов ПНС сорвать перемирие, на политическое урегулирование ливийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.