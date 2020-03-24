Зараженного коронавирусом нашли на острове Пасхи

Москва, 24 марта. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекций зафиксирован на острове Пасхи. Об этом проинформировали местные власти.

Остров Пасхи расположен в Тихом океане, он является самым удаленным в мире. Накануне власти приняли решение ввести карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что богатые люди сбежали от коронавирусной инфекции на личные острова и в бункеры, а риелторы сообщили о возросшем спросе на элитную недвижимость. Как рассказала Пенни Мосгроув, главный исполнительный директор международного агентства элитной недвижимости Quintessentially Estates, из-за коронавирусной инфекции количество новых заказов на покупку и аренду жилья увеличилось в несколько раз.

О вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса во всем мире.

Руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, что Китай очень быстро опустил «железный занавес» над территориями, где были зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. По его словам, очень быстрая реакция на события — это первое, что помогло властям КНР справиться с инфекцией.