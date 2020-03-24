Турция продолжает поставлять боевиков в Триполи, несмотря на опасность заражения COVID-19

Триполи, 24 марта. В аэропорту «Митига» приземлился самолет с очередной партией сирийских наемников, прилетевших из Турции — об этом сообщает арабское издание Аl-ain со ссылкой на анонимный источник в Ливии.

Несмотря на перемирие, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии продолжает сотрудничество с Анкарой посредством поставок вооружения в обход эмбарго ООН и переброски боевиков из Турции. Союзников не останавливает даже пандемия коронавируса.

Начальник Управления по контролю и надзору ЛНА Гейт Асбак в интервью Аl-ain заявил, что поставки боевиков из сирийского Идлиба контролируют главарь ПНС Ливии Файез Саррадж и «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага лично. По словам Асбака, на борту самолета, приземлившегося в воскресенье вечером, находилось около 70 наемников из Сирии и турецких интервентов: переброски осуществляются ежедневно, в основном в темное время суток. Аналогичная ситуация и с вывозом тел погибших боевиков.

Ссылаясь на частный источник, имя которого не раскрывается, Аl-ain сообщает, что два воздушных судна улетели в пятницу из Мисураты в Стамбул без пассажиров.

Ранее официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари заявлял, что Анкара все еще направляет в Триполи и Мисурату своих военных, несмотря на тот факт, что в Турции зафиксирована пандемия нового типа коронавируса, а сотни граждан страны заражены.

Кроме того, опасность пандемии увеличилась и в Ливии из-за сирийских боевиков, вербуемых Турцией: ранее стало известно, что в Ливию прибыли более 70 террористов, среди которых был зараженный коронавирусом нового типа.