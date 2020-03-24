Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Москва, 24 марта. Динамика распространения коронавируса в Москве высокая, заражены могут быть до 500 человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.

По словам градоначальника, в больницах столицы с подозрением на коронавирус находятся около 500 человек, часть диагнозов еще не подтверждена. По предварительным данным, подтвердятся около 80–90%, отметил мэр Москвы.

«400–500 [человек], динамика такая высокая, это серьезная история уже», — заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что значительная часть вернувшихся из-за рубежа россиян не стали проходить тестирование на коронавирус, а предпочли самоизолироваться.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 57 за сутки, что на 14 меньше, чем днем ранее. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 14 регионах страны. В РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 495, выздоровели 22 человека.