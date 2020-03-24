Корабли России и НАТО «обменялись ракетными ударами»: каждый посчитал себя победителем

В первой половине марта в Атлантике, западнее Бискайского залива, произошло грандиозное военно-морское событие, осознать которое еще только предстоит мировым державам: фактически здесь встретились и отработали методику взаимного уничтожения флоты «партнеров» по политическому диалогу — морские силы НАТО и России.

Можно предположить, что начало всем последующим событиям было положено фактом загрузки американского военного судна снабжения USNS Benavidez подразделениями и техникой 2-й танковой бригады Iron Brigade из состава 1-й танковой дивизии ВС США. «Железная бригада» должна была направиться в Европу для участия в учениях НАТО Defender Europe 2020. 24 февраля судно вышло из порта Бомонт (штат Техас) и направилось в голландский порт Флиссенген. Следом за ним 27 февраля вышло судно ARC Patriot, также груженое техникой и бойцами 1-й танковой дивизии.

В это же самое время на переходе морем в Атлантике находилась авианосная ударная группа (АУГ) в составе атомного авианосца CVN-69 Dwight D. Eisenhower с кораблями боевого обеспечения и прикрытия в ордере, идущая в Красное море. Крейсер CG-72 Vella Gulf из состава АУГ был, очевидно, придан на сопровождение ценного груза, которое находилось на судах, следующих в Голландию — таким образом, ракетный крейсер оказался в конвое, о чем радостно сообщил твит 6-го флота США.

Полагаю, что удержаться от столь лакомой цели в Главном военно-морском штабе России не смогли, и на перехват конвоя из США были брошены внушительные, по сегодняшним меркам, силы. Ведь на самом деле, случись что-то более серьезное, чем Defender Europe 2020, успех в противостоянии с НАТО для России во многом будет определяться способностью перекрыть Атлантику для конвоев с войсками из США. А учитывая, что на сегодняшний день у всех сторон, заинтересованных в исходе дела, нет такой численной мощи, как это было, скажем, в период Второй мировой войны, надо понимать, что «воздействие» на конвои (да и, собственно, формирование и отправка конвоев) будет носить единичный характер. Я к тому, что грузоподъемность задействованных судов в операции по перевозке войск такова, что при их удачном перехвате, за раз можно утопить целое тактическое соединение — танковую или мотопехотную бригаду, при том, что таких судов не так уж и много есть в наличии. Сильно меньше, скажем прямо, чем боевых средств, способных их уничтожить.

И что тут началось! Пресс-служба Минобороны России уже 8 марта отчиталась о полете двух «дальников» Ту-142 в Атлантику, где они отработали «полетные задания» над безориентирной местностью, пройдя над Баренцевым, Норвежским, Северным морями с выходом в Атлантический океан. Противолодочники сопровождались воздушным танкером Ил-78, который дозаправлял их в течение 13-часового полета. В дальнейшем пресс-служба Минобороны еще не раз будет отмечать выполнение «плановых полетов» над «безориентирной местностью» в рамках «Международных правил использования воздушного пространства». Естественно, военные сайты стран НАТО наполнились хорошими фотографиями сопровождения истребителями НАТО русских «медведей».

А ведь они там не два раза были и не три. Вначале туда летали Ту-142МР и Ту-142МК — модификации самолетов, предназначенные для ведения разведки, осуществления целеуказания и поддержания связи. По всей видимости, именно они среди тысячи судов, находящихся в восточной Атлантике, искали конвой. А попробуйте найти в непрерывном атлантическом трафике те суда, которые нужно «условно уничтожить». Это только кажется, что зайди на соответствующий сайт, указывающий местонахождение судна по включенному транспондеру, и вот он — найден. Но не все же так просто. В боевой ситуации транспондер однозначно будет выключен, и искать свою цель придется «дедовскими» методами: с использованием радио, радиотехнической, космической, визуальной разведки, наконец.

А еще есть такое дело, как «время устаревания данных» — это когда цель обнаружена, и для ее эффективного поражения нужно успеть уложиться в определенный срок, иначе цель покинет место, в котором ее уверенно смогут найти, скажем, выпущенные противокорабельные ракеты. А раз следом за Ту-142 в Атлантику полетели и ударные ракетоносцы Ту-160М, можно предположить, что «медведи» со своей задачей справились — среди тысяч судов отыскали нужные.

Но Главный морской штаб не стал ограничиваться одной лишь морской авиацией. В дело были брошены и надводные силы: отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» вышел в дальний морской поход. В Атлантике, согласно заявлению пресс-службы МО РФ, были отработаны все элементы борьбы с подводными лодками условного противника, отражена атака с воздуха, и кроме всего прочего, были произведены «электронные пуски» ракет противокорабельного комплекса «Уран» по данным бортовых систем целеуказания.

В это же время в Северном море находился корвет «Стойкий», по всей видимости, готовый действовать по конвою на завершающем этапе пути во Флиссенген, а из Средиземного моря действовал отряд кораблей, состоящий из фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров». Все эти корабли вооружены ракетными комплексами, которые с высокой долей вероятности могут позволить уничтожить конвой на переходе морем, даже при наличии «купола» ПРО, который обеспечивал крейсер Vella Gulf (на его борту, кстати, в эти дни от несчастного случая погиб один из членов экипажа, став, таким образом, единственной жертвой «морского сражения»).

Объединенный флот НАТО в этот же период времени примерно в том же районе Атлантики провел практические тренировки по отражению ракетной атаки. Авианосец FS Charles de Gaulle вместе с кораблями боевого прикрытия (всего шесть фрегатов из Франции, Германии, Испании, Бельгии и Португалии) в течение двух дней разыгрывал грандиозное сражение, после чего, 13 марта, вошел в Брест. Можно предположить, что к 12 марта флоты мировых держав смогли выяснить, у кого море под килем, а у кого над килем, и стали расходиться по домам.

Хоть условно (по заявлению сторон в СМИ) все назначенные вражеские цели были поражены, а атаки врага отбиты, переход конвоя и доставка в Европу 2-й бригады Iron Brigade все же была сорвана. И причиной стал… новый коронавирус, который был обнаружен у «пришельцев» из США. В результате разгрузка техники была отменена: Patriot отправили обратно в США, а Benavidez стоит у стенки на карантине.

В «Войне миров» Уэллса тоже победили не ракеты.

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