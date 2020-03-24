В ДНР уверены, что только тотальная смена власти на Украине остановит войну в Донбассе

Гражданскую войну в Донбассе может остановить лишь тотальная смена власти на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

ВСУ усилили обстрелы

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали очередную вспышку агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщается, что за прошедшие сутки общее количество нарушений со стороны украинских военных составило пять, а общее количество примененных боеприпасов — 55. Это втрое больше показателей последних дней.

По имеющейся информации, при обстрелах Вооруженные силы Украины применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное. Под огнем ВСУ оказались районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская» и шахты «Октябрьская», а также район поселка шахты имени Гагарина.

«Нет смысла в переговорах»

Как отметил Александр Матюшин, увеличение интенсивности обстрелов в очередной раз подтверждает нежелание властей Украины мирным путем разрешить конфликт на территории Донбассе. Он отметил, что вести какие-либо переговоры с Киевом бессмысленно.

«Когда-то американское правительство пошло на мирные переговоры с вьетнамским правительством и закончило войну во Вьетнаме. Сделано это было не столько из-за побед вьетконговцев, подкрепленных помощью стран социалистического блока, а из-за масштабного антивоенного движения внутри самих США. Тогда против войны во Вьетнаме поднялись все слои населения. Для завершения войны на территории Донбасса необходимо, чтобы появилось такое же движение на Украине. Если оно не может появиться само, то его созданием необходимо озаботиться соответствующим службам РФ и молодых республик Новороссии», — напомнил Александр Матюшин.

Как считает офицер ДНР, только таким образом можно будет остановить идущую уже шестой год гражданскую войну на территории Донбасса и сменить «русофобский правящий режим» в Киеве, вернув Украину в орбиту евразийского цивилизационного пространства.

«Пока же этого не произойдет, мы будем о погибших вычитывать из столбцов газет, проводя бои местного значения. Только тотальная смена власти на Украине сможет остановить непрекращающиеся обстрелы молодых республик Новороссии. Но народ Украины пока, к сожалению, не показывает, что не хочет этого», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.