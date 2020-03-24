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Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла эгоизм стран Европейского союза

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Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла эгоизм стран Европейского союза

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что пандемия коронавирусной инфекции показала разобщенность ЕС.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой руководства Евросоюза за «отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением COVID-2019». Дело в том, что Брюссель не смог справиться со своей главной задачей — обеспечить работу единого рынка на территории союза.

«Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — приводит ERR слова Кальюлайд.

По ее же мнению, решение проблемы кроется в необходимости ее признания, соответственно, власти Эстонии должны настоять на переговорах с другими странами-членами ЕС и Еврокомиссией на том, чтобы товары не задерживались на границах.

Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла эгоизм стран Европейского союза

Комментируя недовольство Кальюлайд работой ЕС, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «пандемия COVID-2019 значительно затруднила коммуникацию в рамках постоянно декларируемых Европой четырех свобод (свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала — Прим. ФАН)».

«Кроме того, вызванный вирусом кризис показал, насколько каждая из стран-членов ЕС эгоистически поступает по отношению не только к другим странам и другим гражданам, но и к своим собственным. Например, в Латвии сейчас прекращено авиасообщение, отсутствует какая-либо деятельность в рамках карантина, но с другой стороны власти страны отправили в Британию самолет, где вместо обычных 80 евро, билет на одно место в эконом классе стоил 560 евро. То есть они спасали своих собственных граждан за их же счет, и они не то чтобы наживались, но помощь особо тоже не оказывали. Поэтому да, Евросоюз оказался к подобного рода кризисам не готов, также как он в свое время оказался не готов к миграционному кризису», — говорит эксперт.

Действительно, руководство Евросоюза не предпринимало активных действий по купированию вируса, не создавало специальные органы, вроде Центра по контролю и профилактике заболеваний в Великобритании, которое изначально были бы готовы к подобного рода кризисам, а их сотрудники имели опыт работы с новыми штаммами вирусов.

Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла эгоизм стран Европейского союза

«Хотя заболевание больше показало не столько даже разобщенность, сколько отсутствие готовности ЕС, отсутствие у него органов, фондов, средств для борьбы с последствиями. Нет каких-то центральных, наднациональных организаций, действия которых были бы направлены на прекращение пандемий, биологической опасности и всего прочего. После ого как COVID-2019 отступит, ЕС конечно не исчезнет и не распадется, но некоторые страны будут требовать больше суверенитета, самостоятельности или наоборот — требовать от центра Евросоюза создания каких-либо органов, направленных на предотвращение подобного рода кризисов. Но в любом случае ЕС изменится», — заключил собеседник ФАН.

Что же касается самой коронавирусной инфекции, то по мнению Богдана Безпалько, ей переболеет все человечество. А карантин в данном случае лишь снижает скорость распространения вируса, что позволит разработать вакцины, которые будут купировать инфекцию и предотвращать смерти людей. Напомним, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 753 жителя прибалтийских республик. Больше всего в Эстонии — 369 человек. В Латвии выявлено 197 случаев заражения, в Литве — 187.

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