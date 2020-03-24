Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла эгоизм стран Европейского союза

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что пандемия коронавирусной инфекции показала разобщенность ЕС.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой руководства Евросоюза за «отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением COVID-2019». Дело в том, что Брюссель не смог справиться со своей главной задачей — обеспечить работу единого рынка на территории союза.

«Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — приводит ERR слова Кальюлайд.

По ее же мнению, решение проблемы кроется в необходимости ее признания, соответственно, власти Эстонии должны настоять на переговорах с другими странами-членами ЕС и Еврокомиссией на том, чтобы товары не задерживались на границах.

Комментируя недовольство Кальюлайд работой ЕС, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «пандемия COVID-2019 значительно затруднила коммуникацию в рамках постоянно декларируемых Европой четырех свобод (свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала — Прим. ФАН)».

«Кроме того, вызванный вирусом кризис показал, насколько каждая из стран-членов ЕС эгоистически поступает по отношению не только к другим странам и другим гражданам, но и к своим собственным. Например, в Латвии сейчас прекращено авиасообщение, отсутствует какая-либо деятельность в рамках карантина, но с другой стороны власти страны отправили в Британию самолет, где вместо обычных 80 евро, билет на одно место в эконом классе стоил 560 евро. То есть они спасали своих собственных граждан за их же счет, и они не то чтобы наживались, но помощь особо тоже не оказывали. Поэтому да, Евросоюз оказался к подобного рода кризисам не готов, также как он в свое время оказался не готов к миграционному кризису», — говорит эксперт.

Действительно, руководство Евросоюза не предпринимало активных действий по купированию вируса, не создавало специальные органы, вроде Центра по контролю и профилактике заболеваний в Великобритании, которое изначально были бы готовы к подобного рода кризисам, а их сотрудники имели опыт работы с новыми штаммами вирусов.

«Хотя заболевание больше показало не столько даже разобщенность, сколько отсутствие готовности ЕС, отсутствие у него органов, фондов, средств для борьбы с последствиями. Нет каких-то центральных, наднациональных организаций, действия которых были бы направлены на прекращение пандемий, биологической опасности и всего прочего. После ого как COVID-2019 отступит, ЕС конечно не исчезнет и не распадется, но некоторые страны будут требовать больше суверенитета, самостоятельности или наоборот — требовать от центра Евросоюза создания каких-либо органов, направленных на предотвращение подобного рода кризисов. Но в любом случае ЕС изменится», — заключил собеседник ФАН.

Что же касается самой коронавирусной инфекции, то по мнению Богдана Безпалько, ей переболеет все человечество. А карантин в данном случае лишь снижает скорость распространения вируса, что позволит разработать вакцины, которые будут купировать инфекцию и предотвращать смерти людей. Напомним, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 753 жителя прибалтийских республик. Больше всего в Эстонии — 369 человек. В Латвии выявлено 197 случаев заражения, в Литве — 187.