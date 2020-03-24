Украинский политтехнолог назвал главную проблему Зеленского и его сторонников

Киев, 24 марта. Президент Украины Владимир Зеленский имел все шансы изменить страну и начать проводить собственную линию, однако он этого не сделал. Об этом во вторник заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, выступая в эфире «4 канала».

Он напомнил, что «зеленая волна», которая возникла во время прошлых президентских выборов, смела всех парламентских политиков старого толка и позволила Зеленскому сформировать в Раде монобольшинство. Президент мог привлечь на свою сторону еще 50 человек, и получилось бы конституционное большинство, которое полностью развязывает национальному лидеру руки. Однако главная проблема Зеленского заключается не в его сторонниках, а в отсутствии какого-либо четкого плана.

«У нашего президента нет никаких планов, это его проблема. Он остается достаточно некомпетентным, и действует как некомпетентный человек», — отметил Гайдай.

Проблема же правительства, которое было сформировано при Зеленском, в том, что вместо реформаторов в кабмин набрали приспособленцев. Все, что они делают — пытаются прижиться при любом режиме. Такие чиновники предпочитают «не высовываться» и не предпринимать решительных мер, чтобы ненароком не совершить ошибку и не впасть в немилость.

«У них нет концепции, нет идеологии. У них есть ген выживания, они выживают при любой власти. И сейчас именно таких людей набрали», — считает политтехнолог.

При этом эксперт обратил внимание на то, что запросы общества, которые были сформулированы во время выборов, никуда не делись. Отметим, что Зеленского часто критикуют в нерешительности и заигрывании с националистами. При этом главе государства ставят в вину, что он не исполняет свое главное предвыборное обещание — положить конец гражданской войне в Донбассе.