Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса

Москва, 24 марта. Китайские и немецкие ученые нашли способ, который позволит остановить размножение вируса SARS-CoV-2. Они усовершенствовали альфа-кетоамиды. Статья опубликована в журнале Science.

Новый тип коронавируса расщепляет длинные аминокислотные цепочки на более короткие, и из них образуются вирусные белки. Если заблокировать работу главной протеазы вируса SARS-CoV-2, то вирус не сможет воспроизводить новые белки, то есть перестанет размножаться.

Исследователи, работавшие под руководством Линьлинь Чзана из Университета Любека, увеличили жизнеспособность альфа-кетоамидов, которые способны нарушить деятельность главной протеазы вируса. Ученые изменили структуру вещества и увеличили растворимость кетоамидов.

Специалисты из Китая и Германии провели эксперименты на мышах и выяснили, что вещество проникает в легкие и задерживается там. Препарат грызунам вводили с помощью ингаляции — таким образом лекарство проникало прямо в легкие, которые поражает коронавирус. Отмечается, что лекарство задерживалось в организме человека в среднем на 2,7 часа, а главное — у животных не было зафиксировано побочных эффектов.

Коронавирусная инфекция поразила практически весь мир: все началось с Китая, но затем инфекция стала распространяться по всему свету. Число зараженных превысило 395 тысяч человек, от инфекции скончались свыше 17 тысяч человек.