Пригожин рассказал о страхе сдавать тест на коронавирус

Москва, 24 марта. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его семья проводит домашний карантин на фоне распространения коронавируса. По его словам, во время самоизоляции жизнь продолжает кипеть.

Пригожин отметил, что несмотря на карантин, все домочадцы заняты важными делами и проводят время с пользой. Семья продолжает поддерживать здоровый образ жизни.

«Все это время мы занимаемся здоровым образом жизни. У нас дома оборудован тренажерный зал, занимаемся фитнесом, Валерия занимается вокалом, английским языком. Мы читаем, смотрим фильмы, общаемся по телефону. У нас продолжает кипеть жизнь», ― рассказал Пригожин в комментарии «Инфореактору».

Продюсер добавил, что все члены семьи пройдут тест на коронавирус, но несколько позже. Пригожин признался, что боится сдавать анализы в клиниках сейчас из-за большого ажиотажа. Большое скопление клиентов в клиниках сводит на нет саму идею самоизоляции, объяснил он.

«Безусловно, мы сдадим анализы на всякий случай, но как только у нас будет возможность сделать это. Лично я опасаюсь оказаться в клинике рядом со сдающим этот анализ, ведь можно заразиться прямо там. Ведь там своеобразный очаг», ― подытожил продюсер.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.