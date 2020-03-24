Жителя Белоруссии уволили с работы из-за селфи с Порошенко

Минск, 24 марта. Житель Белоруссии Алексей Кириенко был уволен с работы после публикации в соцсетях снимка, на котором он запечатлен в компании с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Кириенко, он посетил Украину, где принял участие в форуме «Европейской народной партии», в ходе которого сделал совместное фото с Петром Порошенко. После возвращения в Белоруссию он узнал, что частная компания, в которой он работал, расторгла с ним контракт. Кириенко работал в частной компании, которая занимается информационным сопровождением белорусских органов власти.

«Директор сказал, что компания отказывается дальше со мной сотрудничать. Потому что человек, занимающийся политикой, не должен обслуживать государственные органы. Хотя в самих госорганах, когда узнали о будущем моем увольнении, были недовольны», — отметил Кириенко.

«Европейская народная партия» является правоцентристской общеевропейской политической организацией, в состав которой входят христианско-демократические и консервативные партии стран Евросоюза.

Членами «Европейской народной партии» являются 16 глав правительств стран ЕС, а также 13 членов Европейской комиссии. С 2019 года главой «Европейской народной партии» является Дональд Туск.